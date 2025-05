Major Amanda, da PM/SE, fala sobre atuação do Proerd no estado de Sergipe

A Major da PM/SE, Amanda, Coordenadora Estadual do Proerd foi a convidada para o episódio do Podcast Podmaisvezes com Heliomarto Rezende.

A Major Amanda é formada em pedagogia pela Universo Federal de Sergipe e na academia da Polícia Militar da Bahia.

A Major está a frente da coordenadoria há 2 anos tem 15 militares a disposição para atuarem em todo estado dando palestra a alunos e pais levando palavras de cuidados para evitar entrar na vida das drogas.

Ela tem recebido muitos ofícios para que o Proerd possa estar nas escolas, mas diante dos estudos realizados pela equipe do Proerd a direção sempre é prevenir as crianças a entrar na criminalidade e concientizar os pais também.

A major disse que “estamos com o semestre todo nas nossas agendas das escolas para atender e o 2º semestre e também estamos já em reunião junto com a secretária de educação e Diretoria Regional para fechar a agenda”.

Ela concluiu dizendo que “tenho desempenhado minha função junto com minha equipe para que possamos dar a alegria que tanto eles nos dão. Estamos tendo o apoio do comando geral do Coronel Ribeiro que tem dado toda liberdade de ação a equipe do Proerd e isso é bom porque agente se sente agraciado pela confiança que o nosso comandante tem dado a todos do PROER”.

