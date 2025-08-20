Major da Polícia Militar que matou jovem de 21 anos, em Aracaju, é excluído do quadro da corporação

Um Major da Polícia Militar do Estado de Sergipe, foi excluído por determinação judicial, e a determinação foi cumprida nesta quarta-feira (20).

O caso é referente ao homicídio do jovem Rodrigo de Jesus, 21 anos, ocorrido na casa de eventos Emes, em Aracaju. A informação foi confirmada pelo blog Espaço Militar.

Entenda o caso – O militar tinha sido condenado à pena de 12 anos de reclusão em regime fechado, porém o processo aguardava recursos, e estes foram julgados improcedentes, mantendo-se a condenação prolatada através do tribunal do juri realizado pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju, em maio de 2016, que também determinou a perda da função pública.

O jovem foi morto com três tiros de pistola .40 de uso particular e teve grande repercussão à época.

