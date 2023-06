Mandados de prisão, busca e apreensão cumpridos em BA, SE e PE durante operação contra tráfico de drogas

Uma operação da Polícia Federal (PF), contra um grupo criminoso especializado em tráfico de drogas cumpre nove mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão são cumpridos nos estados da Bahia, Pernambuco e Sergipe.

A Polícia Federal, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais do MPBA (GAECO) e das Polícias Militares dos estados da Bahia e Pernambuco, deflagrou, na manhã desta terça-feira (20), a Operação Astreia, com o objetivo de desarticular facção criminosa especializada em tráfico de drogas para os estados da Bahia e Pernambuco.

Desde as primeiras horas da manhã, mais de 70 Policiais Federais, cumprem nove mandados de prisão temporária e doze mandados de busca e apreensão, nos Estados da Bahia, Pernambuco e Sergipe. Foi deferido, ainda, o sequestro de bens e bloqueio de valores de oito investigados.

As investigações revelaram conexão do grupo criminoso investigado com uma série de delitos, dentre eles, tráfico de drogas, armas e homicídios, aumentando significativamente a violência local. Constatou-se, ainda, que o líder da facção, apesar de ser Juazeirense, estaria residindo em Aracaju/SE, de onde comandava a atuação do referido grupo criminoso.

Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, cujas as penas somadas pode chegar a 33 anos de reclusão. Caso seja comprovado homicídio, a pena é de 12 a 30 anos.

Com informações e foto da PF