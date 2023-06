Manifestantes protestam e pedem justiça pela morte de Nayara Barbosa. Ela é a sexta vítima de feminicídio este ano em Sergipe.

Na manhã desta terça-feira (06), uma manifestação contra o feminicídio de Nayara dos Santos Barbosa, de 24 anos, foi realizada em frente a Escola Municipal Dom José Bezerra Coutinho, município de Estância. Nayara é a sexta vítima de feminicídio este ano em Sergipe.

Ela foi sufocada e morta pelo namorado, Vildeson Soares, que admitiu o crime e está preso preventivamente. De acordo com a polícia, há indícios de esquartejamento.

A concentração saiu do Bairro Alagoas e percorreu as principais ruas da cidade com cartazes pedindo Justiça.

O crime – Para o delegado Gledson Ferreira, há sinais de semelhança em como os dois crimes aconteceram. “Pretendemos reabrir o caso e olhar com mais cuidado essa situação, inclusive comparando padrões com o crime anterior com o presente”.

Ainda segundo o delegado, “ele confessou que deu mata-leão, depois asfixiou, incendiou o corpo e enterrou. Mas ao desenterrar o corpo percebemos sinais de esquartejamento”, disse o delegado.

Exonerado e preso – Vildeson Soares tinha cargo em comissão como diretor do Departamento de Trânsito de Estância, do qual foi exonerado nessa segunda-feira (5). Ele também é suplente ao cargo de vereador do município pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

