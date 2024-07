Marcio Macedo destaca recursos significativos do Novo PAC para Sergipe

Marcio Macedo destaca recursos significativos do Novo PAC para melhorias no abastecimento de água, esgotamento sanitário e prevenção de desastres

O Governo Federal, em um anúncio realizado nesta sexta-feira, 26 de julho, revelou os projetos contemplados nos três eixos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC): Cidades Sustentáveis e Resilientes, Infraestrutura Social e Inclusiva, e Água Para Todos. Esta fase do Novo PAC, com um total de R$ 1,7 trilhão, traz um aporte significativo para Sergipe, que receberá cerca de R$ 450 milhões para projetos vitais em várias cidades.

“Os investimentos serão direcionados a abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e prevenção de desastres”, afirmou Marcio Macedo, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Macedo, que tem sido um importante interlocutor para o estado sergipano, destacou a relevância desses recursos para a melhoria das condições de vida em Sergipe.

São Cristóvão será contemplado com R$ 92,5 milhões para obras de drenagem, com foco na prevenção de desastres relacionados a enchentes. O ministro Marcio Macedo elogiou a qualidade do projeto da prefeitura de São Cristóvão, que possibilitou a alocação desses recursos. Ele também destacou seu papel no acompanhamento e na intervenção para garantir a eficácia dos projetos.

Além disso, Estância receberá R$ 19 milhões para abastecimento de água, e Malhador será beneficiada com R$ 19,3 milhões para o mesmo propósito. Itabaiana contará com R$ 201,3 milhões destinados ao esgotamento sanitário, enquanto Aracaju terá dois importantes investimentos: R$ 83,1 milhões para esgotamento sanitário e mais de R$ 34,1 milhões para drenagem e prevenção de desastres.

“O governo do presidente Lula está comprometido com o desenvolvimento de Sergipe. Continuarei empenhado em trazer mais recursos e promover o crescimento do estado. Nosso povo merece sempre o melhor”, concluiu Marcio Macedo, reafirmando seu compromisso com o progresso e bem-estar da população sergipana.

Esses investimentos refletem o esforço contínuo do governo federal em promover infraestrutura e inclusão social, contribuindo para a transformação das cidades e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Fonte e foto assessoria