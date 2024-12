Marcos Andrade recebe título de Cidadão Itabaianense

Na última sexta-feira (06), a Câmara Municipal de Itabaiana foi palco de uma homenagem especial ao presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe, Marcos Andrade, que recebeu o título de Cidadão Itabaianense. A honraria, proposta pelo vereador Breno Rezende, conhecido como Breno de Vardo da Lotérica, reconheceu as contribuições de Andrade para o desenvolvimento da cidade através das ações do Sistema Fecomércio.

A cerimônia contou com a presença de familiares, amigos, diretores regionais do Sesc, Aparecida Farias, e Senac, Nilson Lima, além de diversas autoridades locais, como o prefeito Adailton Sousa, o prefeito eleito Valmir de Francisquinho e os deputados estaduais Luciano Bispo e Marcos Oliveira.

Em seu discurso, Marcos Andrade demonstrou gratidão pelo título, destacando a sua felicidade em ser acolhido pela comunidade itabaianense. Ele reafirmou o compromisso de seguir contribuindo para o progresso do município por meio das iniciativas promovidas pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, como capacitações e projetos de incentivo ao comércio local.

“O povo de Itabaiana tem uma força empreendedora única, algo que tive o privilégio de presenciar há 28 anos em Santa Catarina, quando me deparei com comerciantes itabaianenses levando o nome da cidade para além de nossas fronteiras. Me sinto muito feliz em receber essa honraria e isso exige ainda mais compromisso de minha parte com a população da cidade, porque agora, também sou itabaianense”, disse Andrade, emocionado.

