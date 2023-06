Marcos Oliveira destaca sucesso da 56º Festa dos Caminhoneiros

Durante pronunciamento no Pequeno Expediente, na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), o deputado estadual Marcos Oliveira (PL) destacou a presença do público durante os quatro dias de atividades, cultural e econômica, alusivas à 56º Festa dos Caminhoneiros de Itabaiana. Conforme destacado pelo parlamentar, entre a sexta-feira (09), e segunda-feira (12), houve recorde de público e de vendas. Uma contabilidade apresentada pela Prefeitura de Itabaiana indica que mais de 102 milhões de reais foram movimentados durante o evento.

“Quero aproveitar este momento de fala para parabenizar o prefeito Adailton Souza e toda a sua equipe pela brilhante Festa dos Caminhoneiros. Mais um ano de recorde de público e de movimentação comercial. Estamos falando de uma festa que está marcada no calendário da cidade de Itabaiana, e no coração do seu povo. A Festa dos Caminhoneiros vai muito além das apresentações musicais; se trata de uma excelente oportunidade de impulsionar a economia da cidade, como também nas demais cidades da região Agreste de Sergipe”, destacou.

Sobre a representatividade religiosa, o parlamentar enalteceu a programação coordenada pelo Padre Marcos Rogério. Paralelo à procissão realizada na última terça-feira (13), Dia de Santo Antônio, o deputado destacou o trezenário organizado pela igreja Católica. “Em nome do Padre Marcos Rogério, quero parabenizar a todos que de alguma forma contribuíram para mais um ano de lindas homenagens para Santo Antônio, padroeiro da cidade de Itabaiana. A Festa dos Caminhoneiros, a trezena e procissão de Santo Antônio foram marcadas pelo sucesso”, completou Marcos Oliveira.

Foto: Joel Luiz

Milton Alves Júnior