MÉDICA ACUSADA DE ENVOLVIMENTO NA MORTE DE MARIDO, O ADVOGADO JOSÉ LAEL, DEVE VOLTAR AO PRESÍDIO FEMININO

A médica Daniele Barreto de Oliveira, acusada de envolvimento no assassinato do ex-marido, o advogado criminalista José Lael Rodrigues Júnior, deve retornar ao Presídio Feminino de Nossa Senhora do Socorro, após nova decisão judicial.

Daniele estava em prisão domiciliar desde maio deste ano, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). O benefício havia sido concedido pelo ministro Gilmar Mendes, que considerou elementos apresentados pela defesa, incluindo alegações de histórico de violência doméstica.

Na ocasião, a médica deixou o presídio no dia 15 de agosto, saindo em uma viatura escoltada pela defesa.

A Secretaria de Justiça de Sergipe (Sejuc) informou que apesar da decisão do STF, ainda não houve expedição de mandado de prisão nem notificação oficial à Sejuc.

A primeira audiência do processo ocorreu no último dia 22 de agosto, na 5ª Vara Criminal do Fórum Gumersindo Bessa, em Aracaju.

O caso teve início em 18 de outubro de 2024, quando o advogado José Lael, de 42 anos, foi morto a tiros em Aracaju. Ele estava dentro do carro com o filho quando dois homens em uma motocicleta atiraram contra o veículo. Ambos foram baleados e socorridos, mas o advogado não resistiu.

A médica Daniele Barreto foi presa no dia 12 de novembro do ano passado, com outras seis pessoas suspeitas de envolvimento na morte e transferida para o Presídio Feminino em Nossa Senhora do Socorro no dia 10 de janeiro de 2025.

A informação foi divulgada neste sábado (30) por uma fonte para equipe do jornalismo da TV Sergipe.

Com informações do G1/SE – foto reprodução redes sociais