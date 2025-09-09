Médica acusada de envolvimento na morte do marido é encontrada sem vida no Presídio de Socorro

A médica Daniele Barreto, de 46 anos, acusada de envolvimento na morte do marido, o advogado Lael Rodrigues, foi encontrada morta, na tarde desta terça-feira (09), após retornar ao Presídio Feminino em Nossa Senhora do Socorro.

Em nota, a Secretaria de Justiça informou que o episódio ocorreu por volta das 16h20, quando o advogado da interna chegou à unidade prisional para atendê-la.

A nota diz ainda que ao se dirigir à cela, a equipe constatou que Daniele estava desacordada, com um lençol enrolado no pescoço. A equipe de saúde do presídio prestou os primeiros atendimentos e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou o óbito no local.

O Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística (IC) foram acionados para a remoção do corpo e realização da perícia.

Daniele havia retornado à unidade prisional na manhã de hoje, após deixar a clínica de repouso onde estava internada desde 1º de setembro.

Nesta manhã, ela compareceu a uma audiência de custódia realizada no Fórum Gumersindo Bessa, em Aracaju, e em seguida foi conduzida ao presídio.

O retorno ocorreu em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que, no último dia 29 de agosto, revogou a prisão domiciliar que havia sido concedida em maio pelo ministro Gilmar Mendes.

Relembre o caso – O advogado criminalista José Lael Rodrigues Júnior, de 42 anos, assassinado a tiros no dia 18 de outubro de 2024, na Zona Sul de Aracaju, quando dois homens desceram de uma motocicleta e dispararam contra o carro em que estava junto com o filho.