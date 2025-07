Médico de São Paulo é preso em flagrante após agredir funcionários de hotel de luxo em Aracaju

O médico e empresário Carlos Alberto Azevedo Silva Filho, de 44 anos, natural de Barueri, São Paulo, estava hospedado no VIDAM em Aracaju, chegou ao empreendimento alcoolizado e foi preso em flagrante na última sexta-feira, 18 de junho, após agredir fisicamente um funcionário do hotel e verbalmente outros dois que estavam trabalhando por volta das 23h. Um deles também foi vítima de injúria racial.

A Polícia Militar foi acionada e rapidamente chegou ao local para prender o suspeito que foi levado para a Central de Flagrantes.

O então hóspede chegou na quinta-feira e ficaria até este domingo.

Agitado, o médico se aproximou dos funcionários provocando agressões verbais, chamou um deles de gordo e preto.

Um funcionário tentou entender o que ele estava precisando e foi surpreendido com socos e empurrões.

Após ser detido e conduzido à audiência de custódia, realizada no Plantão Judiciário no sábado, a juíza plantonista, homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do médico.

Em sua decisão, a magistrada destacou a gravidade da conduta, o risco de reiteração criminosa e a necessidade de proteger a ordem pública. Ela também ressaltou que o comportamento do suspeito demonstra desprezo pela dignidade da pessoa humana e pela igualdade racial, agravado pelo fato de ser um profissional da saúde, com responsabilidades éticas e sociais elevadas.

O médico foi encaminhado a um estabelecimento prisional compatível com presos provisórios e permanecerá à disposição da Justiça. O caso será remetido ao juízo competente para o prosseguimento do processo criminal. O número do processo é 202521200855.

A gerência do Grupo VIDAM repudia as agressões do hóspede Carlos Alberto Azevedo Silva Filho e se solidariza com os funcionários que receberam apoio após as agressões. O Grupo VIDAM reforça que o empreendimento conta com estrutura de luxo e atendimento de excelência de todos os colaboradores. Repudia também qualquer ato de violência e desrespeito.

Por Fredson Navarro/ Navarro Comunicação