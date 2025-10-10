MÉDICO SUSPEITO DE CRIMES SEXUAIS CONTRA PACIENTES É LEVADO AO COMPAJAF, NO BAIRRO SANTA MARIA, EM ARACAJU

O médico endocrinologista, de 46 anos, preso suspeito de praticar crimes sexuais contra pacientes, foi transferido na manhã desta sexta-feira (10), para o Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho, localizado no Bairro Santa Maria, em Aracaju.

As informações passadas pela Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc) são de que o Compajaf é o local de entrada de todos os presos do sexo masculino no sistema prisional sergipano. Após os trâmites de rotina, o médico deverá ser transferido para outra unidade.

A prisão do médico aconteceu na tarde de quarta-feira (08), em uma clínica no Centro da capital e foi mantida pela Justiça de Sergipe após audiência de custódia.

Segundo a Polícia Civil, as investigações conduzidas pela 2ª Delegacia Metropolitana, iniciadas em abril deste ano, apontaram que o médico praticava atos libidinosos contra pacientes homens durante atendimentos clínicos, sob a justificativa de que faziam parte do procedimento médico.

De acordo com a SSP, o pedido de prisão preventiva foi embasado em depoimentos das vítimas, áudios e outros elementos de prova. As denúncias seguem sob sigilo.

A defesa do suspeito informou que está tomando as medidas necessárias para revogar a prisão.

foto reprodução