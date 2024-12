MEL MESQUITA:  IRMÃ, CUNHADO E O TAXISTA SÃO CONDENADOS PELO ASSASSINATO DE JOVEM EM AREIA BRANCA

O julgamento dos três acusados pela morte de Verônica Elisiane Barbosa Mesquita, conhecida como Mel Mesquita, de 23 anos, no dia 9 de novembro de 2021, em Areia Branca, encerrou nas primeiras horas desta sexta-feira (13) no Fórum Dr. Levindo Cruz, em Laranjeiras e eles foram condenados a penas em regime fechado.

Julgados pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, a irmã de Mel, Elisandra de Jesus, foi condenada a 22 anos e oito meses de prisão. O marido de Elisandra, Everton dos Santos, a 17 anos e taxista Marcelo Lima, foi condenado a cumprir 20 anos de reclusão.

O júri popular foi composto por seis homens e uma mulher.

Relembre o caso – No dia 10 de novembro de 2021, Mel foi brutalmente assassinada com facadas e teve seu corpo parcialmente carbonizado no povoado Pedrinhas, em Areia Branca.

Na ocasião, a vítima foi atraída para um encontro em um povoado do município de Itabaiana, mas o caminho foi desviado para uma outra área, onde ela foi esfaqueada dentro do carro. Após o crime, o corpo foi jogado em uma área de mata e posteriormente queimado.

Mel deixou dois filhos, que haviam perdido o pai em um acidente de trânsito no final de semana anterior à morte dela.