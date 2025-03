MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA É PRESO EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO COM DROGAS E ARMA DE FOGO NESTE DOMINGO

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (FICCO/SE), em ação conjunta com o Batalhão de Polícia de Rádio Patrulha (BPRP/PM/SE), localizou e prendeu na tarde deste domingo (23), no loteamento Santa Cecília, em Nossa Senhora do Socorro, um homem de 44 anos, natural de Aracaju, que portava, em seu carro e em sua residência, um revólver calibre .357, munições e acessórios de arma de fogo, cerca de 300g de cocaína, balanças para pesagem de drogas e anotações do tráfico.

As apurações indicam que o individuo é um dos responsáveis pela distribuição de drogas na região de Nossa Senhora do Socorro e compõe uma facção criminosa do Estado da Bahia.

O preso e os objetos apreendidos foram encaminhados à sede da Polícia Federal em Aracaju para a formalização dos atos de polícia judiciária.

A FICCO/SE é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Secretaria Nacional de Políticas Penais e tem como objetivo a integração das forças de segurança em ações de combate ao crime organizado.

Com informações e foto da Polícia Federal em Sergipe