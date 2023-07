Menino de apenas nove anos de idade morre após colisão de motocicleta em muro no município de Campo do Brito

Um menino de apenas 9 anos, morreu no final da tarde desta sexta-feira (21), após a motocicleta em que ele estava, em companhia de mais dois menores, colidir em um muro no município de Campo do Brito.

Segundo as informações passadas pela assessoria do município, três pessoas estavam na moto quando colidiram em um muro.

As outras duas vitimas foram socorridas e levadas para o Hospital Regional de Itabaiana e não correm risco de morte.

As causas para a colisão ainda são desconhecidas.

A policia civil vai investigar o caso.

Foto: reprodução redes sociais