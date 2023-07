Ministério Público de Sergipe intensifica diálogo com a PMSE sobre padronização de abordagem policial

O Ministério Público de Sergipe, por meio da Promotoria de Justiça do Controle Externo da Atividade Policial, voltou a discutir com o Comando da Polícia Militar de Sergipe a padronização da abordagem policial no trabalho ostensivo dos agentes da segurança pública, com o objetivo de aprimorar o serviço prestado à sociedade e auxiliar o fluxo processual.

A audiência contou com as presenças do Promotor de Justiça Deijaniro Jonas Filho, do Comandante da PMSE, Coronel Alexsandro Ribeiro de Souza, do Sub-Comandante da PMSE, Coronel Carlos Rolemberg, do Corregedor-Geral da PMSE, José Moura Neto e do Tenente-Coronel Charles Victor Oliveira Santos (Chefe do Gabinete do Comandante Geral).

O assunto vem sendo debatido desde o primeiro semestre de 2022, com o propósito de aperfeiçoar os procedimentos de abordagem e melhorar as atividades preventivas dos agentes de segurança, com foco na elaboração de um procedimento operacional padrão, especialmente no que diz respeito ao ingresso em residências e em buscas pessoais ou veicular.

A PMSE sinalizou interesse na discussão e se comprometeu a avaliar medidas e responder ao MP de Sergipe, por escrito, em prazo de 30 dias após a data da audiência.

Com informações e foto do MPE