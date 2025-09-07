Ministério Publico Federal apura o uso político-partidário em evento da UFS e emite recomendação

O Ministério Público Federal (MPF) confirmou neste sábado (06), instaurou um inquérito civil para apurar denúncia de uso político-partidário em um evento realizado na Universidade Federal de Sergipe (UFS) e expediu recomendação para impedir a instrumentalização de atividades de extensão em fins partidários.

Segundo o MPF, a ação investigada teria sido apresentada como atividade extracurricular de extensão, mas tinha “objetivo partidário”, inclusive com oferta de certificado de oito horas pela instituição aos participantes — aspecto que motivou a abertura do procedimento.

A Procuradoria esclareceu que a recomendação não proíbe, em termos absolutos, a realização de eventos no campus; o ponto central é que atividades de extensão não podem ser usadas para mascarar ou promover ação de natureza partidária, nem ser promovidas como se integrassem a programas oficiais da universidade. O MPF concedeu prazo de 30 dias para que a UFS se posicione sobre a orientação.

Em nota, a UFS informou que possui normas claras que regulam projetos de extensão e que esses regulamentos são de conhecimento da comunidade acadêmica. A universidade informou ainda que está conduzindo as apurações internas e adotando os encaminhamentos cabíveis, dentro dos prazos institucionais, sobre a atividade mencionada.