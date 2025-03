Ministro da Justiça e ex-ministro do STF, afirma que “a justiça solta porque a polícia prende mal”

Em reunião que contava com a presença do ex-Ministro do STF e atual Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, tentando se contrapor ao jargão popular de que, a polícia prende a justiça solta, afirmou que “a justiça solta porque a polícia prende mal”.

A fala do ministro repercutiu pessimamente perante os operadores da segurança pública, bem como perante a sociedade, visto que o ministro, pelo jeito, ocupa um cargo sem ter conhecimento de como lidar com a segurança pública do nosso país.

Enquanto o ministro e sua família andam com seguranças, a população brasileira está à mercê da marginalidade sofrendo com homicídios, latrocínios roubos furtos estupros e tantos outros crimes praticados por marginais que cada vez mais tomam conta da cidades espalhadas pelo nosso Brasil.

O ministro Ricardo Lewandowski enquanto esteve como ministro do STF ficou em gabinete e em salas de audiência decidindo processos judiciais, jamais estando nas ruas no embate com a criminalidade, para saber a realidade da segurança pública e os problemas enfrentados pelos nossos policiais diuturnamente.

Nunca é demais lembrar um fato que chamou a atenção de toda a sociedade brasileira onde o DEIC de São Paulo, prendeu o traficante e chefe de facção André do Rap. após 5 anos de foragido, numa investigação intensa que resultou na captura do citado do traficante, que tinha mandado de prisão expedido pela justiça. Porém, lamentavelmente, o STF o colocou em liberdade, e quando foram decretar novamente a prisão do mesmo, já se encontrava foragido e segundo novas investigações do DEIC paulista, o traficante já deve estar fora do país. Isso mostra que a polícia fez o trabalho dela, e bem feito, porém a justiça é que trabalhou mal e colocou em liberdade um traficante extremamente perigoso. Em outro caso, o STF mandou soltar 15 integrantes de quadrilha que operava com tráfico de drogas em galerias de Capinas/SP. Já em outo processo, juíza soltou chefe de facção condenado a 70 anos, alegando falta de vagas na prisão. Em mais outro caso, justiça soltou motorista preso em flagrante com 800 quilos de cocaína.

O que estamos vendo é um governo federal e o ministro da Justiça sem qualquer projeto de segurança pública para o nosso país, onde se prioriza o “direito dos manos”, ao invés dos direitos humanos para os trabalhadores brasileiros, que diariamente são vítimas da criminalidade que campeia em nosso país.

Segundo informações veiculadas na imprensa, até mesmo advogados ligados ao governo Lula, afirmam que a questão da segurança pública é um calo no sapato para a reeleição do atual presidente, pois a população não aguenta mais viver refém da criminalidade, onde o cidadão de bem se tranca em sua residência com grades, cercas elétricas, câmeras de segurança, e outros itens de segurança, enquanto os marginais vivem soltos, tocando o terror na sociedade.

O que observamos, é que o ministro Ricardo Lewandowski não está preparado, no mínimo, para ocupar um ministério tão importante, que é o da Justiça e Segurança Pública, pois o crime organizado tem crescido assustadoramente em nosso país, sem que providências efetivas sejam adotadas para conter acrescente criminalidade.

Esperamos que o Brasil não vire uma Colômbia de tempos atrás, ou até mesmo a Itália quando era controlada pela máfia italiana.

Por fim, pedimos respeito do Ministro da Justiça e Segurança Pública a todos os operadores da segurança pública do nosso país, que ganham mal, mas mesmo assim, todos os dias, colocam suas vidas em risco em prol da sociedade brasileira, o qual vem agora, com uma afirmação desastrosa dessa, mostrar que não tem experiência e conhecimento para prestar um serviço de excelência aos brasileiros no citado ministério, esclarecendo que temos ciência de que conhecimento jurídico o ministro possui, porém, conhecimento de segurança pública, acreditamos que nenhum.

Que a sociedade brasileira faça seu juízo de valor e comprove como está a segurança pública do nosso país. Por isso deixamos a pergunta: você, cidadão, se sente seguro em nosso país?

Artigo do blog Espaço Militar