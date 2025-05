MINISTRO DO ESPORTE E O GOVERNADOR MITIDIERI ENTREGAM NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTO

O ministro do Esporte, André Fufuca, e o governador Fábio Mitidieri entregam as novas instalações do Centro Nacional de Treinamento de Ginástica Rítmica, após reforma e climatização do espaço esportivo.

A reforma do centro incluiu melhorias nas instalações, como a renovação das áreas de treino, modernização dos equipamentos e ampliação de espaços para o conforto e segurança das atletas. A reforma e climatização somam um investimento de R$ 686.939,28, incluindo a ampliação do vestiário feminino, com implantação de hidromassagem e tratamento das atletas, construção de sala médica, de reunião e administração, ampliação da cozinha, instalação de 12 equipamentos de ar-condicionado, climatização das salas administrativas e refeitório, revisão da cobertura, implantação de forro PVC em todo o ginásio e pintura geral.

Atualmente, 14 ginastas da seleção adulta e oito ginastas da seleção juvenil, sendo uma sergipana em cada equipe, treinam no CT.