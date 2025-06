MJ aponta queda de 18,39% nos homicídios dolosos e confirma Sergipe como o estado mais seguro do NE

Numa constatação da tendência de redução dos homicídios dolosos em Sergipe, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) identificou uma queda de 18,39% na ocorrência desse tipo de crime no estado, no comparativo entre os dados consolidados de 2023 e 2024.

Além da expressiva redução nos casos, Sergipe permanece como o estado mais seguro do Nordeste, com uma taxa de 15,49 homicídios dolosos por 100 mil habitantes — inferior à meta nacional estipulada para 2030, de 16 mortes por 100 mil habitantes.

O levantamento, intitulado Mapa da Violência, foi divulgado nessa quarta-feira (11), pelo MJSP, em Brasília (DF), e ratifica os índices mapeados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) de Sergipe.

De acordo com o mapeamento federal, em 2023 foram registrados 435 homicídios dolosos em Sergipe, enquanto em 2024 o número caiu para 355 casos. Isso significa que ao menos 80 vidas foram preservadas, resultado direto das ações integradas de enfrentamento à criminalidade.

Na análise das taxas de homicídio por 100 mil habitantes, o estudo mostra que Sergipe diminuiu esse índice de 19,06 (em 2023) para 15,49 (em 2024). Essa redução é reflexo direto do trabalho das polícias Civil, Militar e Científica, que vêm atuando de forma estratégica e integrada no combate à violência letal.

Para o secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, os dados consolidados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública demonstram a efetividade das políticas públicas implementadas no estado.

“Os dados do Ministério da Justiça ratificam os resultados que estamos apresentando periodicamente à sociedade sergipana. E, claro, esses números são fruto do trabalho dos nossos servidores, que, diariamente, estão empenhados na missão de preservar cada vez mais vidas no território sergipano”, afirmou o secretário.

