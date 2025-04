Moradores de Japaratuba fazem protesto após morte de jovem; governador determina afastamento de PMs

Moradores do município de Japaratuba, bloquearam na tarde deste domingo (06), o trânsito no km-47 da BR-101, por cerca de cinco horas, para protestar contra a morte do servente de pedreiro Wemisson Marcenas dos Santos Júnior, de 22 anos, durante uma abordagem policial ocorrida no último sábado (05).

A manifestação foi liderada por motociclistas, que interditaram a rodovia entre Japaratuba e Pirambu como forma de protesto. Eles usaram pneus em chamas para formar uma barricada e com isso, provocou a interrupção temporária do tráfego na região.

Os manifestantes cobram justiça, transparência na apuração do caso e alegam abuso por parte da guarnição policial.

Em nota, a Polícia Militar informou que o caso será apurado pela Corregedoria e os militares já foram afastados das atividades operacionais até a conclusão das investigações. “A Corregedoria Institucional foi imediatamente acionada para apurar, de forma rigorosa e imparcial, a conduta dos policiais militares envolvidos no ocorrido. Como medida administrativa, os militares já foram afastados das atividades operacionais até a conclusão das investigações”, diz a nota da Polícia Militar.

Familiares e amigos da vítima contestam a versão policial. Uma irmã do jovem disse que ele estava acompanhado de um primo e gravava um vídeo com o celular no momento da abordagem. Ela afirma que ele não estava armado e que o único objeto em sua posse era o telefone utilizado na gravação.

O corpo de Wemisson foi sepultado na manhã deste domingo em Japaratuba.

Governador manda afastar policias

Após tomar conhecimento do caso, o governador Fábio Mitidieri determinou o afastamento imediato dos militares, até que o caso seja esclarecido. “Lamento o ocorrido em Japaratuba, quando durante uma ação policial, o jovem o Emerson metendo a Júnior veio a óbito. Solicitei imediatamente o afastamento dos policiais militares envolvidos e que seja feita a rápida apuração dos fatos. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, disse o governador.

Foto: Arquivo Pessoal