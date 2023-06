Moradores do Povoado Bom Jesus fecham trecho da rodovia SE-245 e reivindicam fornecimento de energia

Manifestantes bloquearam na manhã desta quarta-feira (21) um trecho da Rodovia SE-245, em Laranjeiras. A via está sendo obstruída com madeira e outros objetos queimados nos dois sentidos.

As informações passadas pelos manifestantes são de que, a localidade está sem fornecimento de energia. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estão no local acompanhando o ato.

Segundo a Polícia Militar, funcionários da Energisa retiraram gambiarras que forneciam energia para as residências de uma invasão localizada no Povoado Bom Jesus.

A Energisa informou, em nota, que foi realizada uma ação de combate ao furto de energia em três trechos do povoado na última segunda-feira (19). “A ação visa restabelecer a segurança e a qualidade da energia na região, prejudicadas pelas ligações irregulares. A regularização do fornecimento de energia depende da comprovação da posse e da regulamentação dos órgãos responsáveis. Furto de energia é crime previsto em lei e coloca em risco a segurança da população, pois pode ocasionar interrupção no fornecimento de energia, choque elétrico e acidentes fatais”, diz a nota.

Foto redes sociais