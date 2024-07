MORADORES RECLAMAM A FALTA DE POLICIAMENTO OSTENSIVO NO LOTEAMENTO JARDIM BAHIA, EM ARACAJU

Os moradores do Loteamento Jardim Bahia, no Bairro Soledade em Aracaju, estão reclamando da falta de policiamento ostensivo e isso está deixando os moradores por conta dos diversos arrombamentos de casas.

O caso mais recente foi registrado por volta das 04:15h desta quarta-feira (10) quando um elemento usando máscara, conseguiu entrar na residência e, por coincidência, nesse exato momento, a mãe do proprietário e que reside na casa em cima onde aconteceu o fato, começou a gritar, chamando pelo filho.

Em seguida, o elemento que estava de bermuda e usando mascara, saiu tranquilamente, esqueceu uma sandália e seguiu rumo à Soledade.

Mesmo com a grande movimentação da família e de amigos, ninguém foi preso.

Um dos moradores conta que sua esposa sai às 04:30h para trabalhar e que, “quando a gente entra no loteamento, até a avenida Euclides Figueiredo, nas proximidades do posto de combustível, não há nenhuma viatura da policia militar. Eles ficam sempre por ali, mas depois do São João, não aparece mais ninguém e ai ficamos, às vezes, duas ou três mulheres que também estão indo trabalhar e sem proteção”, reclamou.

Por fim, os moradores esperam que o comando da PM reveja a disposição de aumentar o efetivo policial naquela região.

Munir Darrage