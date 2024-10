Morre aos 55 anos o 1º sargento PM Paulo Sérgio Amorim

A Polícia Militar de Sergipe comunica o falecimento do 1º sargento Paulo Sérgio Amorim Nascimento, ocorrido nesse domingo (27).

O sargento Paulo Sérgio, de 55 anos de idade, faleceu na tarde desse domingo no hospital da rede particular, em Aracaju, onde realizava tratamento.

O velório ocorre no Osaf da Rua Itaporanga, 436, no Centro de Aracaju. O sepultamento será às 16h, no Cemitério São João Batista, Bairro Ponto Novo.

A Corporação presta solidariedade à família e aos amigos para que possam enfrentar essa imensurável perda.