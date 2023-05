Morreu na noite deste domingo (21), nas dependências do Hospital Gabriel Soares em Aracaju, o Coronel PM RR Matias.

O corpo do Coronel Matias está sendo velado no velatório OSAF, situado na rua Itaporanga, cem Aracaju e o sepultamento será no cemitério Santa Isabel, às 16 horas, no bairro Santo Antônio, na capital.