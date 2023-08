Morre o sargento PM RR Ricardo Luiz Prado dos Santos

Morreu neste domingo (13), o Sargento PM RR Ricardo Luiz Prado dos Santos. Segundo informações ele passou por uma intervenção cirúrgica no braço, recebendo alta na última sexta-feira, quando passou mal hoje (13), sendo socorrido ao hospital, evoluindo posteriormente óbito.

O corpo do militar será velado no velatório Osaf do município de São Cristóvão e o local e horário do sepultamento que será realizado nesta segunda (14) ainda será informado.

O Sargento PM RR Luiz Prado estava há quase 7 anos realizando o projeto Treinando e Formando Cidadãos, do Getam do 3º Batalhão que é realizado com crianças e jovens do município de Itabaiana, sempre muito amado e querido pelos alunos, sendo um verdadeiro paizão de todos.

Fonte blog Espaço Militar