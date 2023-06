Motoboy de 19 anos é assassinado a tiros no Bairro Bugio em Aracaju. Suspeitos usavam balaclava e chapéu australiano

Um motoboy identificado como Davi Carlos do Nascimento Silva, de 19 anos, foi morto a tiros, na tarde desta sexta-feira (2), na Avenida Poço do Mero, no Bairro Bugio, em Aracaju.

Segundo a policia militar, dois homens se aproximaram e um deles, com arma em punho, atirou contra a vitima, que não resistiu e morreu no local.

A PM informou ainda que os homens que mataram o motoboy estavam usando balaclava e chapéu australiano.

Ainda segundo as informações, ele não tinha passagem pelo sistema prisional, mas era testemunha de um homicídio que aconteceu no ano passado.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.

Quem tiver informações sobre o caso deve ligar para o Disque-Denúncia 181.