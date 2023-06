Motoboy de aplicativo vai em caminho contrário ao do cliente e em seguida se joga ao chão em Aracaju

Um Motoboy foi conduzido para a delegacia, após seguir destino contrário ao solicitado pela vítima, mesmo com diversos pedidos da mesma para ir para o local solicitado e depois ter pedido para ele parar várias vezes, ele se jogou ao cão.

Policiais do 8º BPM realizavam rondas pelo bairro Porto Dantas nessa quarta-feira (14), quando avistaram, nas proximidades da Avenida Euclides Figueiredo em Aracaju, um homem contendo um motoboy de aplicativo e uma mulher chorando muito e com ferimentos de queda.

A situação fez com que os militares fizessem uma aproximação policial e constatou que o motoboy estava seguindo por um caminho diferente do solicitado pela vítima que, após ter pedido para o mesmo parar a motocicleta várias vezes e não ser atendida, se jogou do veículo.

A vítima já tinha enviado mensagens pelo celular para uma colega de trabalho informando que estava com medo do motoboy, porque o mesmo tinha tomado um caminho contrário ao destino solicitado e ela já tinha pedido por várias para ele parar a motocicleta e não tinha sido atendida.

A vítima e o motoboy foram levados, inicialmente, para o Nestor Piva, onde receberam atendimento médico e depois foram conduzidos, juntamente, com a testemunha que deteve o suspeito para Central de Flagrantes, onde todas as demais medidas legais foram tomadas.

Com informações e foto do PM Aroaldo Alves