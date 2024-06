Motociclista de 20 anos morre ao colidir frontalmente com o ônibus da cantora Priscila Senna em Aracaju

Um motociclista de 20 anos morreu na madrugada desta sexta-feira (21), após colidir frontalmente com o ônibus da cantora Priscila Senna, entre as Avenidas Augusto Franco e Gonçalo Rollemberg Leite em Aracaju.

As informações passadas pela Polícia Militar são de que a vítima teria invadido a preferencial quando acabou colidindo. Ainda segundo a PM, ele estaria sem habilitação.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito.

O motorista do ônibus era habilitado, não estava embriagado e foi levado à delegacia para prestar depoimento. Ambos os veículos estavam regulares.

A cantora Priscila Senna se apresentou no Palco Rogério do Arraiá do Povo nesta quinta-feira (20).

Foto: Reprodução