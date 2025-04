MOTOCICLISTA DE 39 ANOS MORRE APÓS COLIDIR NA LATERAL DE UM ÔNIBUS ESCOLAR NO BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus escolar na manhã desta quarta-feira (16), deixou uma pessoa morta em um cruzamento da avenida Maranhão, no bairro José Conrado de Araújo, em Aracaju.

As informações são de que o motociclista de 39 anos morreu após colidir na lateral do ônibus. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), informou que o ônibus transportava estudantes da Escola Municipal José Costa Melo, localizada no bairro Getúlio Vargas e seguiam para os jogos escolares interclasses no bairro Bugio, acompanhados por professores e monitores.

Foto SMTT