MOTOCICLISTA DE 55 ANOS MORRE EM ACIDENTE ENVOLVENDO CARRO E MOTO NA ORLA DA ATALAIA EM ARACAJU

Um motociclista de 55 anos morreu na tarde desta sexta-feira (20) após se envolver em um acidente na Orla de Atalaia, em Aracaju.

As informações passadas pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) são de que o carro colidiu com a traseira da motocicleta e com o impacto, o motociclista morreu no local.

Policiais do BPTran realizaram o teste de etilômetro no condutor do veículo, que teve resultado negativo. Ele foi conduzido à Delegacia plantonista para prestar depoimento.

O Instituto Médico Legal foi acionado e recolheu o corpo.