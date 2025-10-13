Motociclista morre após acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio em Aquidabã

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio deixou uma pessoa morta na noite deste domingo (12), nas imediações do assentamento José Félix de Sá, em Aquidabã, na rodovia Governador Valadares.

As informações são de que devido a gravidade dos ferimentos, o condutor da moto não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma equipe do Samu foi acionada e comprovou o óbito do motociclista no local.

Populares informaram ainda que o condutor do carro, um Fiat Siena, teria fugido do local logo após o acidente.

As circunstancias do acidente não foram divulgadas.

Foto reprodução redes sociais