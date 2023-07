Um motociclista morreu no inicio da manhã deste domingo (02), após colidir com mureta de proteção, em frente ao Gelão, no Bairro São Conrado, em Aracaju. As circunstancias do acidente não foram divulgadas.

Agentes da SMTT e da policia militar estiveram no local e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) comprovou o óbito.

O instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo.

Foto grupo PM2 INFORM