Motociclista morre após colidir com muro no bairro São José, em Aracaju

Um motociclista, de 25 anos, morreu na madrugada deste sábado (23), após colidir contra um muro no cruzamento da Avenida Gonçalo Prado com a Rua Stanley Silveira, no Bairro São José, em Aracaju.

As informações passadas pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) são de que com o impacto, parte do muro desabou.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada mas devido a gravidade dos ferimentos a vitima não resistiu e morreu no local.

Esta foi a 30ª vítima fatal, de acidente de trânsito, registrada na Grande Aracaju neste ano.

Foto: Bptran