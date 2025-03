MOTOCICLISTA MORRE APÓS COLISÃO FRONTAL COM CARRO NA SE-230 NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou uma pessoa morta na manhã desta sexta-feira (28), na SE-230, entre os povoados Curituba e Pedra D’Água, no município de Canindé de São Francisco.

Uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) atendeu a ocorrência e informou que o motociclista trafegava no sentido Curituba/Pedra D’Água quando colidiu frontalmente com outro veículo.

A PM informou ainda que o motorista do carro fugiu sem prestar socorro à vitima que morreu no local.

A Polícia civil vai investigar o caso para identificar e localizar o responsável pelo acidente.

Foto BPRv