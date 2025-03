Motociclista morre após o condutor perder o controle e cair no canal, no bairro Jardins, em Aracaju

Um motociclista morreu no final da tarde deste domingo (30), após o condutor do veículo perder o controle do veiculo na via e cair no canal na Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, no bairro Jardins, em Aracaju.

Uma equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito (Bptran) esteve no local e informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito.

Segundo o BPTRAN, esse é o 13º óbito em acidente de trânsito na Grande Aracaju neste ano de 2025.

Com informações do Bptran