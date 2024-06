Motociclista suspeito de atropelar fiéis durante procissão em Itabaiana é identificado pela Polícia

A policia civil confirmou a informação de que o motociclista suspeito de atropelar cinco fiéis, entre elas, duas idosas, com uma motocicleta durante a procissão em homenagem a São João, no Povoado Barro Preto, no município de Itabaiana, foi identificado.

A policia civil informou ainda que ele foi intimado e será ouvido nesta quarta-feira (26). O caso está sendo investigado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

O acidente foi registrado no final da tarde deste domingo (23), quando cinco fiéis foram atropeladas por um motociclista durante a procissão.

Segundo populares, uma moto em alta velocidade atropelou as vítimas. O caso está sendo investigado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Ainda segundo a policia, duas idosas sofreram fraturas no fêmur e continuam internadas no Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), em Aracaju, aguardando cirurgias, que serão realizadas no Hospital da Polícia Militar.

As outras vítimas receberam atendimento médico no local, três delas tiveram alta logo em seguida.

