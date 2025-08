MOTORISTA COM SINAIS DE EMBRIAGUEZ COLIDE EM ESTRUTURA DE PROTEÇÃO DE UM PONTO DE ÔNIBUS EM ARACAJU

O motorista de um carro de passeio foi detido na madrugada deste sábado (02), após o veiculo que ele conduzia colidir com a estrutura de proteção de um ponto de ônibus, localizado na Avenida Hermes Fontes, em Aracaju.

As informações passadas pela Polícia Militar são de que o condutor do veículo se recusou a fazer o teste do bafômetro. A PM informou ainda que ele apresentava sinais visíveis de embriaguez e por conta disso foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

Após o acidente o trânsito foi liberado.

Foto reprodução