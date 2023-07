Motorista de aplicativo é encontrado morto dentro do próprio carro em Nossa Senhora do Socorro

Um motorista de aplicativo foi encontrado morto no banco traseiro do próprio carro na noite dessa quarta-feira (19), no Loteamento Rosa de Maio, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo informações passadas pela Polícia Militar, a vítima de aproximadamente 30 anos, apresentava sinais de perfurações de objeto cortante dentro do veículo, que estava com portas, destravadas e atolado em uma valeta no acesso da entrada do Loteamento Rosa de Maio.

Equipes do Instituto de Criminalística periciaram o carro. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Quem tiver informações que possam ajudar a polícia nas investigações, deve ligar para o Disque-Denúncia 181.

Foto redes sociais