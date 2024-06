Motorista de aplicativo investigado por importunação sexual presta depoimento à polícia e é liberado

A policia civil confirmou nesta quinta-feira ((27), que ouviu o motorista de aplicativo que está sendo investigado por importunação sexual, após uma passageira pular do carro em movimento e afirmar que ele estaria se masturbando.

Segundo a polícia, ele negou a versão informada pela vítima e após o depoimento, foi liberado, já que não houve flagrante.

Relembre o caso

Na madrugada do dia 10 de junho, durante uma corrida de aplicativo, uma jovem de 21 anos pulou de veículo em movimento após suspeitar que o motorista estava se masturbando. A vítima teve escoriações no rosto e braço, além de uma fratura no pé.

A vítima estava dentro do veículo quando percebeu que o condutor estaria se masturbando.

A passageira prestou um Boletim de Ocorrência, onde relatou que o motorista começou a fazer perguntas pessoais e tocar nas partes íntimas. Após pular do carro, a vítima pediu ajuda a outros motoristas que passavam pelo local.

