MOTORISTA DE APLICATIVO MORRE APÓS SER BALEADO, PERDER O CONTROLE DO VEÍCULO E BATER EM POSTE NA BR-101 EM SE

Um motorista de aplicativo morreu na tarde desta quarta-feira (13), após ser baleado, perder o controle do veículo e bater em um poste, na BR-101 em Nossa Senhora do Socorro. As informações são de que a suspeita é que um passageiro tenha cometido o crime e fugido em seguida.

Equipes policiais e do Samu foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e foi confirmada a morte no local.

O Instituto Médico Legal foi acionado e recolheu o corpo.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Quem tiver informações que possam contribuir com a localização do suspeito deve ligar para o Disque-Denúncia pelo número 181.

Foto: Redes Sociais