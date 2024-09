Motorista de caminhão morre após o veículo capotar no Km 48 da BR-101, no município de Japaratuba

O motorista de um caminhão morreu no inicio da manhã desta quarta-feira (11), após o veículo capotar no Km 48 da BR-101, no município de Japaratuba,

As informações passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) são de que populares teriam dito que o motorista teria perdido o controle da direção do veículo, capotado ficando preso às ferragens.

Uma equipe do Instituto Médico Legal foi acionado e recolheu o corpo da vitima.

Por conta do acidente, foi preciso realizar a interdição parcial da via no sentindo Aracaju.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, as circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

Foto: redes sociais