MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO ATROPELA UMA MULHER EM CALÇADA E ATINGE MOTO E VEÍCULO EM ARACAJU

Um motorista foi preso na manhã desta terça-feira (02), após atropelar uma mulher em uma calçada Avenida Mariano Salmeron, no Bairro Siqueira Campos em Aracaju.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) são de que após atropelar a mulher, o veículo bateu em uma moto e atingiu outro carro.

Ainda segundo o BPTran, a vítima do atropelamento foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e em seguida levada para um hospital. O estado de saúde dela não foi informado.

Já o condutor foi preso e conduzido para uma delegacia.

Foto: BPTran