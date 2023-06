Motorista de ônibus do transporte coletivo perde controle da direção e bate contra poste no Bairro Industrial, em Aracaju

O motorista de um ônibus do transporte coletivo perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste na manhã desta segunda-feira (26) no Bairro Industrial, em Aracaju.

As informações passadas pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), são de que veículo envolvido no acidente faz linha 602-Albano Franco/Mercado via Marcos Freire II e estava a caminho da garagem da empresa.

Ainda segundo a SMTT, no momento do acidente, não havia passageiros.

A Empresa está apurando as causas co acidente.

Foto redes sociais