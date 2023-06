Motorista de veículo de passeio perde o controle da direção, cai em tanque e morre em Campo do Brito

O motorista de um veículo do modelo Corolla morreu na noite deste domingo (25), após perder o controle da direção e cair em um tanque às margens da Rodovia João Paulo II, em Campo do Brito. O condutor foi localizado sem vida dentro do veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo dentro do veículo. Policiais civis e militares estivem no local para atender a ocorrência.

As circunstâncias do acidente não foram divulgadas. O Instituto Médico Legal (IML) já foi acionado e recolheu o corpo.