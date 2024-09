Motorista embriagado é preso após provocar acidente na rodovia SE-170 entre Moita Bonita e Itabaiana

Policiais do BPRv e do Getam registraram um acidente de trânsito na noite dessa quarta-feira (18), envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta na rodovia SE-170, entre Moita Bonita e Itabaiana.

Segundo relato do condutor da motocicleta, ambos veículos seguiam sentido de Moita Bonita a Itabaiana quando, nas proximidades de uma chácara, o carro colidiu na traseira da motocicleta.

No acidente, o motociclista caiu, e o motorista do carro perdeu o controle do veículo e colidiu no muro da chácara.

O condutor da motocicleta foi socorrido por uma equipe do Samu e conduzido consciente ao Hospital de Itabaiana, enquanto que o condutor do carro foi conduzido pela equipe do Getam à PRF de Itabaiana.

No teste do etilômetro feito no condutor do carro, os policiais identificaram o valor de 1,16 mg/l. Ele também estava com a CNH fora da validade. Diante disso, ele foi conduzido à Delegacia de Itabaiana.

Os veículos estavam com licenciamento em dia e foram entregues mediante Termo de Entrega de Veículos a pessoas ligadas aos condutores.

Com informações e foto da PM/SE