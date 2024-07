MOTORISTA EMBRIAGADO É PRESO EM FLAGRANTE APÓS UM ACIDENTE NA RODOVIÁRIA SE-175 NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

O motorista de um carro de passeio foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (03), por dirigir embriagado após um acidente na rodoviária SE-175, no município de Itabaiana.

Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o acidente aconteceu quando ele tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo com outro veiculo nas proximidades do povoado Oiteiro do Capim.

O BPRv informou ainda que ao chegar no local, os policiais encontraram o condutor do outro veículo ileso e o infrator com sinais de embriaguez. O teste de etilômetro realizado no suspeito resultou em 0,44mg/l, confirmando a embriaguez ao volante.

O homem foi levado à delegacia e o carro foi recolhido, já que possuía licenciamento vencido.

Foto reprodução BPRv