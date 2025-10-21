Motorista envolvido em acidente que matou casal se apresenta à polícia

O motorista do carro envolvido no acidente que resultou na morte de um casal na Rodovia João Paulo II, em Itabaiana se apresentou voluntariamente à policia, acompanhado da advogada.

A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta terça-feira (21). Segundo a PC, ele foi ouvido e liberado, por não estar mais em situação de flagrante no momento da apresentação. Durante o depoimento, o motorista negou estar sob efeito de álcool no momento da colisão.

O acidente resultou na morte de duas pessoas — uma mulher que faleceu no local e um homem que veio a óbito enquanto era socorrido para Aracaju.

As investigações continuam com o objetivo de esclarecer todos os detalhes do acidente e definir as responsabilidades legais.

Entenda o caso – A colisão traseira aconteceu na noite do último sábado (18). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito da mulher ainda no local. O homem ficou gravemente ferido e foi levado para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu e morreu no caminho.

Foto SSP