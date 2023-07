Motorista fica ferido após bater carro e capotar na ponte da Barra

Uma colisão traseira envolvendo dois veículos deixou um carro capotado e um dos motoristas ferido na madrugada dessa noite desse domingo (1º), na Rodovia SE-449, sobre a Ponte Construtor João Alves, no município da Barra dos Coqueiros.

Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital.

As informações do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que um dos veículos trafegava sentido Barra dos Coqueiros/ Aracaju quando foi atingido por outro carro que trafegava no mesmo sentido.

Ainda segundo o BPRv, o motorista que teria causado o acidente fugiu do local.

O carro em que a vítima estava foi autuado e guinchado, pois estava com o licenciamento atrasado. Já o outro veículo foi removido pois não apareceu nenhum responsável, mas não constava irregularidades.

Foto BPRv