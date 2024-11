Motorista passa mal, perde o controle da direção e colide com 11 carros

Um homem passou mal enquanto dirigia na manhã desta terça-feira (19), e após perder o controle da direção do veículo, acabou colidindo com 11 carros e deixou duas pessoas feridas no cruzamento com a rua Niceu Dantas, no bairro Atalaia, em Aracaju.

As informações são de que entre os feridos, estavam o motorista que passou mal devido uma crise do diabetes e uma mulher que estava no último veiculo envolvido no acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PM) estiveram no local.

Foto redes sociais