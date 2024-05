MOTORISTA PERDE O CONTROLE DA DIREÇÃO E CARRO CAPOTA NA RODOVIA SE-100, EM SANTA LUZIA DO ITANHY

Um veículo de passeio capotou na noite desta quinta-feira (16), após o motorista perder o controle da direção na Rodovia SE-100, na entrada da cidade de Santa Luzia do Itanhy.

Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) atenderam a ocorrência e informaram que o motorista estava sozinho no carro no momento do acidente.

O BPRv informou ainda que o condutor foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para uma unidade hospitalar.

O veículo estava regular e que foi entregue ao filho do proprietário, informou o BPRv.

As circunstancias do acidente não foram divulgadas.

Foto BPRv